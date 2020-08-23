Netanyahu bütçe planının onaylanmasını 100 gün sonraya erteledi

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeyi 4. defa erken seçime götürmemek için bütçe planıyla ilgili sunulan öneriyi kabul ettiğini duyurdu.

Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, Meclis üyesi Zvi Hauser'in "bütçe planının onaylanmasının 100 gün ertelenmesi" önerisini kabul ettiğini söyledi.

Söz konusu kararı, ülkede yeni bir seçim olmaması için aldığını belirten Netanyahu, "Vakit seçim değil, birlik olma vaktidir." dedi.

Öte yandan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, Yedioth Ahronoth Gazetesi'nde yer alan açıklamasında, Başbakan Netanyahu'yu siyasi manevra yapmakla suçladı.

Gantz, "9 milyon İsrailli, birlik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizine çözüm beklerken, Likud siyasi manevralar peşinde koşuyor." ifadesini kullandı.

– Netanyahu ve Gantz arasındaki anlaşmazlık

Yıllık bütçenin onaylanması meselesi, koalisyon hükümetinin tarafları arasındaki anlaşmazlığın özünü oluşturuyor.

Netanyahu bir yıllık bütçe planının kabul edilmesini dayatırken, Gantz 2 yıllık bir bütçe planının kabul edilmesini istiyor.

Daha önce yerel basına yansıyan haberlerde, Başbakan Netanyahu'nun yıllık bütçe planının kabul edilmesini engelleyerek ülkeyi yeni bir erken seçime götürmeyi hedeflediği belirtilmişti.

İsrail'de geçen yıl 6 Nisan, 17 Eylül ve bu yıl 2 Mart'ta olmak üzere 3 kez erken seçim yapılmıştı.

Mart ayındaki seçimin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud ile Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz, 20 Nisan'da koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma gereği, başbakanlık görevini ilk 1,5 yıl Netanyahu, diğer 1,5 yıl da Gantz yürütecek.

Netanyahu ve Gantz, koalisyon hükümeti konusunda anlaşsalar da iki lider arasındaki görüş ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.