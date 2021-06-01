Netanyahu’dan İsrail’e sert tepki

Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan, İran ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı’na (JCPOA) geri dönülmesine ilişkin tepki geldi.

İsrail için, İran’ın kendisini nükleer silahlarla donatma girişimlerinin neden olduğu tehditten daha büyük bir tehdit olmadığına inandığını ifade eden Netanyahu, “İster atom silahlarına sahip küçük ve yoğunlaşmış bir devlet olarak bizi doğrudan imha ile tehdit ediyor, isterse nükleer caydırıcılık tehdidiyle desteklenen on binlerce füze ile tehdit ediyor olsun, bu Siyonist girişimin devamını tehdit eden bir tehdittir ve bu tehdide karşı sonuna kadar savaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU, İRAN KONUSUNDA ABD İLE SÜRTÜŞMEYİ GÖZE ALIYOR

Nükleer silahlı bir İran görmektense, ABD ile sürtüşmeyi tercih edeceğini belirten Netanyahu, “Bunu 40 yıldır arkadaşım olan ABD Başkanı Joe Biden’a söyledim ve ona, anlaşma olsun ya da olmasın, İran’ın nükleer silahlarla silahlanmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğimizi ifade ettim. Büyük dostumuz ABD ile sürtüşme veya varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak arasında bir seçim yapmamız gerekirse, umarım bu olmaz, varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak kazanır” ifadelerini kaydetti.

Ayrıca İsrail’in, İran’ın hiçbir koşulda nükleer silah edinmemesini sağlamak için her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Netanyahu, İran’a yönelik gizli operasyonların devam etmesi çağrısında bulundu.

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