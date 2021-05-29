Netanyahu’ya kötü haber… İsrail’de koalisyon sesleri: Yesh Atid ve Yamina anlaştı

İsrail’de 23 Mart’ta düzenlenen 2 yıl içindeki 4’üncü erken genel seçimde, hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamaması üzerine Başbakan Benjamin Netanyahu, koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Netanyahu’nun da hükümeti kurmakta başarısız olması üzerine Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Yair Lapid’e vermişti. İsrail medyasında yer alan bir haberde, Yesh Atid ve Yamina partilerinin koalisyon hükümeti kurmak üzere anlaştığı iddia edildi.

8 HAZİRAN’DA KURULACAK



Haberde, Yamina lideri Naftali Bennett’ın Yesh Atid lideri Yair Lapid’e “ikisinin de başkanlık yapacağı bir koalisyon hükümeti kurmaya yönelik görüşmeler planladığını” söylediği iddiası yer aldı. Habere göre Bennett, anlaşmayı önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracak ve hükümeti 8 Haziran’da kuracak.

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