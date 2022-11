Netflix filmi “Mr Harrigan’s Phone” – Efe Teksoy Yazdı

GİZEMLİ BİR STEPHEN KING’ UYARLAMASI “BAY HARRIGAN’IN TELEFONU (MR. HARRIGAN’S PHONE)”

DRAMATİK BİR DOĞAÜSTÜ KORKU

Korku edebiyatının Kralı olarak anılan Stephen King’in eserinden uyarlanan Mr. Harrigan’s Phone, Netflix platformunda gösterime girdi. Usta yazarın Kan Varsa(If It Bleeds) adlı öykü koleksiyonu kitabındaki kısa hikâyeden adapte edilen bu yapım, izleyiciye gerilim ve korku unsurlarından ziyade gizem yönünün ağırlıkta olduğu bir yetişkinliğe geçiş draması anlatıyor. Film bir yandan bireyin sosyolojik ve toplumsal ilişkilerine değinirken, öte yandan okulda zorbalığa maruz kalan bir gencin başına gelenleri doğaüstü korku türüyle harmanlayarak seyirciye gösteriyor. Baba-oğul ve arkadaşlık-dostluk ilişkilerinin önemini vurgulayan yapım, klasik edebiyat eserlerinden örnekleri bizlere göstererek yaşama dair yol gösterici aforizmalar sunuyor. Başrolünde Akademi Onur Ödülü ve Primetime Emmyödüllü usta oyuncu Donald Sutherland ve Stephen King‘in eserlerine dayanan ‘It‘ (2017) ve ‘It: Chapter Two‘ (2019) gibi başka filmlerde de rol alan Amerikalı aktör Jaeden Martell bulunuyor. Amerikalı film yapımcısı John Lee Hancock tarafından yönetilen filmin yapımcıları ise, düşük bütçeli ancak başarılı korku-gerilim yapımlarına imza atan Blumhouse Productions ve American Horror Story, Nip/Tuck, Popular, Glee gibi çalışmalarıyla tanınan Ryan Murphy.

FİLMİN KONUSU

Kendisinden yaşça büyük münzevi milyarder Bay Harrigan ile arkadaş olan Craigarasında, kitaplar ve ilk dijital telefonlar sayesinde aralarında bağ oluşur. Ancak Bay Harrigan öldüğünde, Craig defnedilmeden önce akıllı telefonunu adamın cebine koyar. Ve bir gün ölen arkadaşı Bay Harrigan’dan mesaj almasıyla şok olur.

Oyuncuları arasında; Donald Sutherland, Jaeden Martell, Joe Tipp, Colin O’Brien, Kirby Howell-Baptiste, Frank Ridley, Peggy J. Scott, Thomas Francis Murphy, Randy Kovitz, Cyrus Arnold, Thalia Torio, Conor William Wright, Alexa Niziak, Bennett Saltzman, Daniel Reece, Dale Duke, Gregory Jensen ve Andrew O’Shanick yer alıyor.

BAY HARRIGAN’IN TELEFONU

Çekimleri; ABD-Connecticut‘ta yer alan Fairfield kasabası, Mathews Park, Middlesex County ve Litchfield County’de gerçekleşti. Dram, korku ve gizem türündeki film Bay Harrigan’ın Telefonu, Stephen King uyarlamalarına hayran olan izleyicilerin beğeniyle izleyeceği bir yapım.

