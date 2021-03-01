Netflix “Kağıttan Hayatlar”ın resmi fragmanını paylaştı

İSTANBUL (AA) – Netflix, yeni orijinal filmi "Kağıttan Hayatlar"ın resmi fragmanını paylaştı.

Çağatay Ulusoy'un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor.

Senaryosu Ercan Mehmet Erdem’e ait olan filmin konusu şöyle:

"İstanbul'un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı… Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, fark edemediğimiz kağıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet’in en büyük destekçisi ise onlara çocukluktan beri kanat geren Tahsin Baba'dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales'in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olacaklardır."

Kağıttan Hayatlar, 12 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak.