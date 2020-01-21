Netflix Neymar belgeseli çekiyor

PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar’ın belgeselini çekmek üzere ünlü dizi – film platformu Netflix’in çekimler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Brezilyalı yıldız ismi bugünlerde adım adım takip eden Netflix çekim ekibinin en özel kişisel anlarını ekranlara yansıtacağı bir yapım üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Fransız basını Neymar’ı idman, maçlar, soyunma odası, yaşamı ve arkadaşlarından oluşan çekimler yaptığını 2020 içerisinde bu çekimlerin Netflix kullanıcılarına sunulacağını iddia ediyor.

Bugüne kadar yayınladığı dizi film içeriklerinde spor kategorisini de zenginleştirmek isteyen Netflix daha önce Antoine Griezmann, Carlos Tevez, Maradona gibi futbolcuların yanı sıra Juventus, Sunderland, Boca Juniors gibi takımların da belgesellerini yayınlamıştı.