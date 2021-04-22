Netkent Üniversitesi ile COMSTECH/CCoE İslam İşbirliği Teşkilatı arasında iş birliği anlaşması imzalandı

İSTANBUL (AA) – Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH) Mükemmeliyet Konsorsiyumu COMSTECH Consortium of Excellence (CCoE) üyeliğini kayıt altına alan anlaşma imzalandı.

Netkent Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zoom üzerinden yapılan törenle anlaşmaya Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay ve COMSTECH Genel Koordinatörü Prof. Dr. M. Iqbal Choudhary imza attı.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nin kabul edildiği COMSTECH Mükemmeliyet Konsorsiyumu (COMSTECH Consortium of Excellence-CCoE), COMSTECH ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından "Bilim Diplomasisi Girişimi" çerçevesinde başlatılırken, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin önde gelen akademik ve araştırma kurumlarına konsorsiyum bünyesindeki iş birliğinde mükemmeliyeti yaratmak üzere faaliyete geçirildi.

COMSTECH, Ocak 1981'de Mekke'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 3. İslam Zirvesi tarafından kuruldu. Merkezi Pakistan'da bulunan COMSTECH'in başkanlığını Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi yürütüyor.

COMSTECH Genel Kurulu, 4 kıtaya yayılmış 57 devletin bilim ve teknoloji, eğitim ve yüksek öğretim bakanlıkları olan üyeleri tarafından 2 yılda bir toplanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsil ediyor.

COMSTECH İcra Kurulu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, COMSTECH Genel Koordinatörü ve 9 üye ülkenin temsilcisinden oluşuyor. Şu anki üyeleri Cezayir, Kazakistan, Nijerya, Pakistan, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Togo ve Türkiye oluşturuyor.

COMSTECH Sekretaryası, aynı zamanda İcra Kurulu Başkanı (CEO) görevini yürüten COMSTECH Genel Koordinatörü Prof. Dr. M. Iqbal Choudhary tarafından yönetiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tayfun Turgay, bir KKTC üniversitesi olan Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi ile COMSTECH/CCoE arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında başta Pakistan olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdeki üniversitelerle sürdürülebilir ve kalıcı akademik çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını bildirdi.