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Neuro format ve renk şifresi nedir? – Sağlık Masası (13 Aralık 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=xAgdvB5biUU

Sağlık Masası'nın bugünkü bölümünde eğitmen-yazar Ufuk Tezemir'in konukları, Neuroformat Tekniği Kurucusu ve Teorisyen Barış Muslu ile Renk Şifresi Danışmanı Zeynep Tarhan Muslu oldu. "Neuro format nedir?", "Neuro format uygulama alanları nelerdir?" ve
"Neuro format yöntemiyle korku, kaygı ve endişelerden kurtulmak mümkün mü?" sorularına yanıt veren Barış Muslu, bu yöntemin insanları nasıl etkilediğini de aktardı. Zeynep Tarhan Muslu ise, "Renk şifresi nedir?" sorusunun yanıtını verdi, renklerin önemine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Tele1'e destek olmak için:
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Sağlık Masası'nın bugünkü bölümünde eğitmen-yazar Ufuk Tezemir'in konukları, Neuroformat Tekniği Kurucusu ve Teorisyen Barış Muslu ile Renk Şifresi Danışmanı Zeynep Tarhan Muslu oldu. "Neuro format nedir?", "Neuro format uygulama alanları nelerdir?" ve
"Neuro format yöntemiyle korku, kaygı ve endişelerden kurtulmak mümkün mü?" sorularına yanıt veren Barış Muslu, bu yöntemin insanları nasıl etkilediğini de aktardı. Zeynep Tarhan Muslu ise, "Renk şifresi nedir?" sorusunun yanıtını verdi, renklerin önemine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
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