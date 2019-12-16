Neuro format ve renk şifresi nedir? – Sağlık Masası (13 Aralık 2019)





Sağlık Masası'nın bugünkü bölümünde eğitmen-yazar Ufuk Tezemir'in konukları, Neuroformat Tekniği Kurucusu ve Teorisyen Barış Muslu ile Renk Şifresi Danışmanı Zeynep Tarhan Muslu oldu. "Neuro format nedir?", "Neuro format uygulama alanları nelerdir?" ve

"Neuro format yöntemiyle korku, kaygı ve endişelerden kurtulmak mümkün mü?" sorularına yanıt veren Barış Muslu, bu yöntemin insanları nasıl etkilediğini de aktardı. Zeynep Tarhan Muslu ise, "Renk şifresi nedir?" sorusunun yanıtını verdi, renklerin önemine ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Tele1'e destek olmak için:

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