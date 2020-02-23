Nevada’da Zafer Sanders’ın

Nevada eyaletinde Demokrat Parti başkan adaylığı için yapılan üçüncü ön seçimde Bernie Sanders zafer kazandı. İlk sonuçlar Sanders’ın rakiplerine fark attığını ortaya koyuyor.

İlk sonuçlara göre Sanders’ı Joe Biden takip ediyor.

Yüzde 50’si sayılan tercihlere göre Sanders yüzde 47, Biden yüzde 19 oranında. Üçüncü sırada Pete Buttigieg yüzde 15’le yer alıyor. Dördüncü sırada ise yüzde 10’la Elizabeth Warren var.

Yüzde 15’den fazla oy alan aday delege kazanabiliyor.

Iowa ve New Hampshire eyaletlerindeki ön seçimlerin ardından Nevada Demokrat Parti’de başkan adaylığı için yapılan üçüncü ön seçim oldu.

Nevada’daki seçim öncesi Sanders’ın 21 delegesi bulunuyordu. Demokrat Parti’nin başkan adayı olmak için ise 1990 delege kazanmak gerekiyor.

Texas’ta zafer konuşmasını yapan Sanders, destekçilerinden övgüyle bahsetti ve Başkan Donald Trump’ı eleştirdi.

Sanders, Amerikan halkının sürekli yalan söyleyen bir başkandan yorulduğunu kaydetti.

Biden’ın ekibi ise geri gelişin Nevada’dan başladığını belirtiyor.

Bu arada Başkan Trump, Sanders’ın başarını övdü bununla birlikte “Çılgın Bernie” nitelemesinde bulundu.

Şimdi dikkatler gelecek hafta Cumartesi günü yapılacak Güney Carolina ön seçimine çevrilmiş durumda.

3 Mart’ta yapılacak Süper Salı öncesi Güney Carolina ön seçimin yapılacağı en büyük eyalet.

Anketler eyalette Joe Biden’ı önde gösteriyor ancak Sanders da aradaki farkı kapatıyor.

Güney Carolina’nın ardından 3 Mart’ta Süper Salı olarak nitelenen 14 eyalette birden yapılacak ön seçim var.

Süper Salı ön seçimine Michael Bloomberg de katılıyor.