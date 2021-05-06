Nevşehir'de köpeklerle korunan iş yerinde kumar oynayan 22 kişiye 144 bin 860 lira ceza

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'de kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye 144 bin 860 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nar Caddesi'nde pitbull cinsi köpeklerle korunan bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerindeki 22 kişiye kumar oynamaktan 29 bin 392 lira, sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 19 bin 800 lira, sokağa çıkma yasağını ihlalden 74 bin 800 lira ceza kesti. Bu kişilerden ikisine ayrıca yetiştirilmesi yasak olan köpek besledikleri gerekçesiyle 20 bin 868 lira ceza uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Polis, kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtları ve pullar ile iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu.