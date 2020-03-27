Nevşin Mengü soruyor Corona gerçeği

Nevşin Mengü artık Sözcü'de… İlk konu: Corona araştırması
Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, çarpıcı corona araştırmasının detaylarını Nevşin Mengü'ye anlattı. Gazetecilikte, genç kuşağın yıldız ismi Nevşin Mengü artık Sözcü ailesinde… Mengü Sozcu.com.tr ve YouTube kanalı Sözcü TV’de sizlerle olacak…
Nevşin Mengü’nün ilk konuğu Türkiye’de en kapsamlı ‘Corona anketi’ni yapan Murat Gezici oldu. Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici çarpıcı sonuçların bulunduğu araştırmanın detaylarını Nevşin Mengü’nün programında açıkladı.
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