Nevzat Özgür, Danıştay Başsavcılığı’na seçildi

Abdulkadir Atalık’tan boşalan Danıştay Başsavcılığı için bir süredir yapılan seçimler sonuçlandı.

Danıştay Genel Kurulunca yapılan seçimde, Başsavcılığa 13. Daire Başkanı Nevzat Özgür getirildi.

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde doğan Özgür, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını, “Türk Hukukunda Memurların Yargılanması” başlıklı yüksek lisans tezi ile tamamladı.

2012’DE 13. DAİRE BAŞKANI OLMUŞTU

Danıştay Yardımcısı unvanıyla 12 Ocak 1981’de mesleğe başlayan Nevzat Özgür, ardından Danıştay Tetkik Hakimi oldu. Ankara İdare ve Vergi Mahkemesi Üyeliği ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulunan Özgür, 7 Aralık 2001’de Danıştay Savcılığına atandı.

Danıştay Üyeliğine 3 Şubat 2009’da, Danıştay 13. Daire Başkanlığına 1 Mart 2012’de seçilen Özgür, evli ve üç çocuk babası. (AA)