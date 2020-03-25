‘New Orleans ABD’de Salgının Yeni Merkezi Olabilir’

Dünyada Corona virüsü vakalarının en hızlı arttığı yer olan ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde yetkililer, 4 Nisan’dan itibaren hastanelerde sistemin çökmesinden endişe ediyor. Reuters haber ajansına göre bu durumun virüsün ülkenin güneyindeki yayılma hızını arttırmasından da kaygı duyuluyor.

24 saatte vaka sayısı yüzde 30 arttı

Louisiana, ABD’de Corona virüsü vakalarının New York ve Washington’un ardından en fazla görüldüğü üçüncü eyalet. Louisiana Üniversitesi’ne göre eyalette vakaların artış oranıysa diğer tüm eyaletlerden fazla. Vakalardaki artış oranının son 24 saatte yüzde 30 olduğu açıklandı. Başkan Trump, Salı günü eyaleti ‘‘federal afet alanı’’ ilan etmişti. Bu da eyaletin Corona virüsüyle mücadelede yerel kaynaklar dışında federal kaynakları da kullanabilmesinin önünü açıyor.

Louisiana’nın 1795 doğrulanmış Corona virüsü vakasından yüzde 70’i New Orleans ve civarında.

Mardi Gras Karnavalı vaka sayısını arttırdı iddiası

Bazıları bunun sorumlusunun kentte her yıl yapılan ve yoğun kalabalığa neden olan meşhur Mardi Gras Karnavalı olduğu görüşünde.

Reuters haber ajansına konuşan Louisiana eyaleti eski Sağlık Bakanı Dr. Rebekah Gee, 25 Şubat’ta yapılan kutlamaların virüsün ABD’ye girdiği, ancak yetkililerin henüz uyarıların tonunu arttırmadığı bir döneme denk geldiğini söylüyor. Bakan, etkinliğe 1 milyon 400 bin turistin katıldığını açıkladı.

Gee’ye göre kentte hastalığın yayılma hızının bu kadar yüksek olması New Orleans’ı her an ABD’de salgının merkezi haline gelebileceğini gösteriyor.

‘Sıcak iklimli güney eyaletler yakından takip edilmeli’

Baylor College Tıp Fakültesi Tropik Tıp Enstitüsü Dekanı Dr. Peter Hotez’e göre körfez kıyısında yüksek nem ve sıcaklıkların görüldüğü kentte salgının bu kadar hızlı yayılması, endişe verici. Zira havalar ısınınca salgının yavaşlayabileceği şeklindeki görüş ve çalışmalar mevcut.

Hotez, salgının Teksas ve Arizona gibi sıcak yerlerde fazla görülmediğini, ancak New Orleans’ta bu kadar etkili olmasının bu eğilimin yakından takip edilmesini gerektirdiğini söyledi.

Hotez’e göre ABD’de New York ve Washington’dan başka bir Corona salgını merkezinin daha çıkması, hükümetin birden fazla kriz bölgesiyle aynı anda ilgilenmesini gerektirebilir ve bu durumda yaşanacak en kötü senaryo, sağlık sisteminin yükü kaldıramaması olur.

Vali John Bel Edwards’a göre öngörülerin doğru çıkması halinde kentteki hastaneler salgınla mücadelede gelecek haftayı geride bırakmakta zorlanacak.

‘Domino etkisi yaratabilir’

Hotez, New Orleans’ın ülkenin güneyinde domino etkisi yaratmasından ve diğer önemli merkezlerde de zincirleme olarak salgının artmasına neden olmasından endişe ediyor.

Kaygı duyulan kentlerden bir diğeri de ülkenin dördüncü en büyük kenti olan, petrol endüstrisinin önemli merkezlerinden Houston. İki kent arasındaki güçlü bağların nedeni Katrina ve Harvey kasırgaları sırasında çok sayıda New Orleans sakininin Houston’a göç etmiş olması.