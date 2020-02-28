New York Başkonsolosu Alper Aktaş’ın Görev Süresi Dolmadan Merkeze Atanması Merak Uyandırdı.

4 yıllık görev süresi dolan New York Başkonsolosu Ertan Yalçın’dan sonra atanan ve en genç Başkonsolos ünvanını kazanan 1979 doğumlu Alper Altaş ani bir karala görevden alınarak Ankara’ya atandı.

39 yaşında New York Başkonsolosu

Kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Alper Aktaş 39 yaşında New York’a başkonsolos olarak atanmıştı.

2 buçuk yıldır New York’ta görev yapan Aktaş‘ın ani bir kararla görevden alınarak merkeze çekilmesi beraberinde birçok tartışmayı gündeme getirdi.

Türk toplumunu birleştirmek için yoğun çalışmalarda bulunduğu New York Başkonsolosluğu Sosyal Medya Hesaplarındakı paylaşımlardan gözlemlenen Aktaş’ın merkeze alınması bazı kesimler tarfından siyasi bir oyuna kurban gittiği şeklinde yorumlandı.

Son günlerde Türgen vakfının New York’ta yaptırdığı yurt ve Halk Bankası duruşmaları ön plana çıkarken, bu konuları daha iyi bir şekilde yönetecek bir Başkonsolosun hükümet tarafından görevlendireceği de iddialar arasında.

2016 -2018 yıllarında Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevini yürüten Alper Aktaş daha önce Bulgaristan Filipe başkonsolosluğu görevinde bulunmuştu.

Alper Aktaş’ın New York Başkonsolosluğu öncesi özgeçmişi:

1979 İzmir doğumludur. Evli ve bir çocuk sahibidir.

İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir.

2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur.

2001-Dışişleri Bakanlığında görevine başlamıştır.

2001-2005- Dışişleri Bakanlığı Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı ile Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı’nda Aday Meslek Memuru ve III. Katip olarak görev yapmıştır.

2005-2007-Bağdad Büyükelçiliğinde III. Katip olarak görev yapmıştır.

2007-2010- Paris Büyükelçiliğinde II. Katip olarak görev yapmıştır.

2010-NATO Savunma Koleji’nde (İtalya) Başkatip olarak görev yapmıştır.

2010-2012- Dışişleri Bakanlığı Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığında Başkatip ve Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

2012-2014-Londra Büyükelçiliğinde Müsteşar olarak görev yapmıştır.

11 Eylül 2014 -10-01-2016 T.C. Filibe Başkonsolosu olarak görev yapmıştır.

2016’dan 2018 Ekim ayına kadar kadar Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlık görevini yürütmekteydi.