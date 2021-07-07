New York Belediye Başkanlığı ön seçimlerini Brooklyn İlçe Başkanı Eric Adams kazandı

New York Seçim Kurulu, 13 Demokrat adayın katıldığı ön seçimlerden Brooklyn İlçe Başkanı Eric Adams’ın yüzde 50.5 ile zaferle çıktığını duyurdu.

Breaking News: Eric Adams won the Democratic nomination for mayor of New York City, according to The Associated Press, putting him on track to become the second Black mayor in the history of the nation’s largest city. https://t.co/GNbrxPjPn6 — The New York Times (@nytimes) July 6, 2021

Adams’ı sıralamada yüzde 49.5 ile New York Şehri Sanitasyon Komiseri Kathryn Garcia izledi.

Aynı zamanda eski polis memuru olan 60 yaşındaki siyahi Adams, Cumhuriyetçi Partiden adaylığı kazanan, sokak güvenliği için ‘Koruyucu Melekler’ adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa ile 2 Kasım’da New York Belediye Başkanlığı için kozlarını paylaşacak.

Demokratların kalesi olarak bilinen New York’ta her bir Cumhuriyetçi seçmene karşı 7 Demokrat seçmenin bulunduğu, dolayısıyla Cumhuriyetçi aday Sliwa’nın Demokrat rakibi Adams karşısında şansının çok düşük olduğu tahmin ediliyor.