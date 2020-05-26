New York Borsası Aşı Haberlerinin Etkisiyle Günü Yükselişle Kapattı 

ABD’de New York Borsası’nda işlem katı iki ay aranın ardından yeniden açıldı. Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarından gelen olumlu haberlerin etkisiyle güne yükselişle başlayan ABD borsaları günü yine yükselişle tamamladı. Ancak S&P endeksi kapanışta psikolojik eşik olan 3 bin puanın üzerinde kalamadı.

Çin’den gelen Hong Kong adımının ardından Trump yönetiminin Çinli yetkililere bir dizi yaptırım seçeceğini değerlendirdiğine ilişkin haberlerin yansımasının ardından, Dow Jones endeksi açılış zilinden sonra 600 puan yükseldi.

Borsada öğleden sonra da hisseler değer kazandı. S&P 500 endeksi, Salı günü borsa açılışında 5 Mart’tan bu yana ilk kez 3.000 puan eşiğini geçmişti. Ancak S&P endeksi borsa kapanışında, psikolojik eşik olan 3 bin puanın üzerinde kalamadı.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen turizm, eğlence ve perakende hisseleri Salı sabahı en fazla değer kazanan şirketler arasındaydı.

ABD basınında Çin’e ilişkin haberler, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow’un Başkan Trump’ın Çin’e salgın sebebiyle çok tepkili olduğunu, bu nedenle de ticaret anlaşmasının kendisi için eskisi kadar önemli olmadığını söylemesinin ardından gelmişti.

New York Borsası işlem katında herkes maske takacak

New York borsasında işlem yapan borsacıların özellikle açılış ve kapanış sırasında ellerinde telefonlarla yoğun şekilde çalıştıkları görüntülerle bilinen işlem katı, Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 20 Mart’tan bu yana kapalıydı. İşlem katı New York Valisi Andrew Cuomo’nun çaldığı gongla yeniden açıldı.

New York borsası yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, işlemlerin yapıldığı alana daha az sayıda borsacı alınacak ve sosyal mesafe kuralları sıkı şekilde uygulanacak. Herkesin maske takması da zorunlu olacak.

Wall Street’teki New York Menkul Kıymetler Borsası binasına girecek olan kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı. Binaya girenlerin ateşi de ölçülecek. Borsa işlemlerinin yapıldığı kat dışındaki alanlar boş kalmaya devam edecek ve borsacıların çoğu da evlerinden çalışacak.

1990’lı yıllara kadar işlem katında binlerce borsacı görev yapıyordu. Ancak elektronik ortamda işlemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, son yıllarda işlem katında yaklaşık 500 borsacı bulunuyor.

New York borsasında işlem katının yeniden faaliyete açılması ABD’de eyaletlerin salgın kapsamında alınan önlemleri aşamalı şekilde gevşettiği bir döneme denk geliyor.