New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) – New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,20 kayıpla 27.147,46 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 3.321,32 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalışla 10.993,27 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerde henüz anlaşmaya varılamaması etkili oldu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 249 bin kişi azalarak 1 milyon 186 bine geriledi ve beklentilerin altında bir seyir izledi.