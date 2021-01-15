New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) – New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,57 düşüşle 30.814,26 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,71 kayıpla 3.768,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 azalışla 12.998,50 puana indi.

Endeksler, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın dün açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine rağmen, söz konusu paketin ABD Kongresinden geçip geçemeyeceğine ilişkin endişelerin etkisiyle negatif bir seyir izledi.

Ayrıca, ABD'de cuma günü açıklanan bazı büyük bankaların dördüncü çeyrek bilançolarının beklenenden iyi gelmesine rağmen bankacılık hisselerinde de düşüş görüldü.

JPMorgan Chase'in 2020 yılının dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 12,1 milyar dolar olurken, Citigroup'un net karı aynı dönemde yüzde 7 azalarak 4,6 milyar dolara geriledi. Wells Fargo'nun ise geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 2,9 milyar dolara çıktı.

Söz konusu bilançoların açıklanmasının ardından JPMorgan'ın hisseleri yüzde 2'ye, Citigoup'un hisseleri yüzde 7'ye, Wells Fargo'nun hisseleri ise yüzde 8'e varan seviyede değer kaybetti.

Öte yandan ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında aylık yüzde 0,7 azalarak son 3 aydaki düşüşünü sürdürdü.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, sanayi üretimi ise geçen yıl aralıkta aylık yüzde 1,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir yükseldi.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise ocakta aylık 1,5 puan azalışla 79,2 değerine düşerek piyasa beklentilerini karşılayamadı.