New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) – New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,39 azalışla 31.270,09 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,30 kayıpla 3.820 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,70 azalışla 12.997,75 puana düştü.

Güne yatay seyirle başlayan endeksler, tahvil faizlerinin yeniden yükselmesinin ardından teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüş gösterdi.

Geçen hafta hızlı yükselişi ile tedirginliğe neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, salı günü 1,40'a kadar gerilemesinin ardından çarşamba günü 1,49 seviyelerine kadar çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine ilişkin gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini korudu. Pakete ilişkin görüşmeler devam ederken, ABD basınında yer alan haberlerde, Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık paket kapsamındaki 1.400 dolarlık nakit desteğinden faydalanabilecek kişileri belirlemeye yönelik koşullarda değişikliğe giderek söz konusu destekten yararlanacak kişi sayısını sınırlamayı kabul ettiği belirtildi.

Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı da yakından takip edilirken, aşı iyimserliği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporuna yansıdı. Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporun mart sayısında, ekonomik faaliyetin ocaktan şubat ortasına kadar "ılımlı" bir şekilde arttığı belirtilerek, Kovid-19 aşılarının daha yaygın dağıtılmasıyla işletmelerin çoğunun gelecek 6 ila 12 aya dair iyimserliğini koruduğu bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkedeki her yetişkinin mayıs ayı sonuna kadar aşılanması için yeterli miktarda Kovid-19 aşısına sahip olacağını bildirmişti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkedeki özel sektör istihdamı, şubatta 117 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, şubatta aylık 3,4 puan azalışla 55,3 değerini alarak 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.