New York borsası karışık seyirle kapandı

WASHINGTON (AA) – New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,97 artışla 31.802,44 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,50 kayıpla 3.822,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,41 azalışla 12.609,16 puana düştü.

Ekonomik destek paketinin Senato'da onaylanmasının yarattığı iyimserlikle tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen güne pozitif başlayan endeksler, gün içerisinde karışık bir seyir izledi.

Piyasaların gündemini uzun zamandır meşgul eden ekonomik destek paketi, hafta sonu Senato'da kabul edildi. Üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle oylanması için yeniden Temsilciler Meclisine gönderilen tasarı, kabul edilmesi halinde yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde çarşamba gününe kadar oylanması bekleniyor.

Biden pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına yönelik destek paketi tasarısını masasına gelir gelmez imzalamayı planladığını söyledi.

Enflasyon endişeleri ve tahvil piyasasının seyri de piyasaların odağındaki yerini korumaya devam etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 1,61'e kadar tırmandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, MSNBC'ye verdiği röportajda, ekonomik destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savundu.

Destek paketinin hızlı toparlanmayla yüksek enflasyonu tetikleyebileceğine ilişkin endişelerin sorulması üzerine Yellen, "Bunun olacağını gerçekten düşünmüyorum. Salgından önce yüzde 3,5'lik işsizlik oranımız vardı ve enflasyonda artış sinyali yoktu." yanıtını verdi.