New York borsası koronavirüs endişeleriyle karışık kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 357.28 puan değer kaybetti ve yüzde 1.39 azalışla 25.409.36 puana düştü. Hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izleyen endeksin haftalık kaybı ise yüzde 12.36 oldu.

S&P 500 endeksi de kapanışta yüzde 0.80 azalışla 2.954.95 puana geriledi. Söz konusu endeks, bu haftayı yüzde 11.49’luk değer kaybıyla kapattı.

Nasdaq endeksi ise yüzde 0.01’lik artışla 8.567.37 puana yükselerek yatay bir seyirle günü tamamladı. Nasdaq endeksinin haftalık kaybı, yüzde 10.54 olarak kaydedildi.

Kovid-19 salgınının dünya genelinde hızla yayılması ve ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle, hafta genelinde endeksler yüksek değer kaybına uğradı ve piyasalar 2008 krizinden bu yana en kötü haftalık performansını gösterdi.

Salgına ilişkin endişelerle yatırımcılar tarafından ‘güvenli liman’ olarak görülen Amerikan devlet tahvillerine yönelik talep artarken, tahvil getirileri hafta içerisinde tarihi düşük seviyelere geriledi. Bugün, 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, yüzde 1.12 seviyesine düşerken, 2 yıllık devlet faizi yüzde 0.9 seviyesine indi.