New York borsası sert düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) – New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle perşembe gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 2300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 10 azalışla 21.200,95 puana geriledi. Endeks, söz konusu düşüşle 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadı.

Nasdaq endeksi yüzde 9,43 düşüşle 7.201,80 puana ve S&P 500 endeksi yüzde 9,92 kayıpla 2.469,38 puana indi.

Dow Jones endeksinin ardından Nasdaq ve S&P 500 endeksleri de bir önceki rekor kapanışlarının yüzde 20 gerisine düşerek teknik olarak "ayı piyasası"na girdi.

S&P 500 endeksi, bugün açılışın ardından yüzde 7'lik değer kaybederek bu hafta ikinci kez borsada "devre kesici" uygulamasının devreye girmesine neden olmuştu ve piyasada işlemler 15 dakika süreyle durdurulmuştu.

Amerikan piyasasındaki negatif seyirde, Kovid-19 salgınının ekonomide oluşturduğu belirsizlik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma gecesinden itibaren İngiltere'yi muaf tutarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını duyurması etkili oldu.

Hisse senedi piyasasında yoğun satışlar, ABD Merkez Bankasının (Fed) piyasaya likidite pompalama kararı almasına rağmen devam etti.

Fed'in New York Şubesi, Kovid-19 salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacağını duyurmuştu.

Banka bugün gerçekleştirdiği 3 ay vadeli repo işlemiyle piyasaya 500 milyar dolarlık likidite sağlarken yarın da 3 ay ve 1 ay vadeli 2 repo işlemiyle piyasaya 500'er milyon dolarlık likidite enjekte edeceğini bildirmişti.

Öte yandan, Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics tarafından hazırlanan bir analizde, Amerikan ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4 daralmasının beklendiği belirtildi.