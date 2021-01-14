New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) – New York borsası, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın bugün açıklaması beklenen yeni destek paketinin detayları öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,32 artışla 31.159,95 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 3.819,60 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 artarak 13.175,13 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de iç politik gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ederken, endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı daha fazla ekonomik destek beklentisi etkili oldu.

Biden'ın, göreve gelmesinin ardından hayata geçirme sözü verdiği destek paketine ilişkin detayları bugün paylaşması bekleniyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Biden'ın açıklayacağı destek paketinin yaklaşık 2 trilyon dolar büyüklüğünde olacağı belirtiliyor. Pakette, doğrudan nakit yardımı, işsizlik sigortasının uzatılması ve eyaletler ile yerel yönetimlere destek sağlanması gibi düzenlemelerin olacağı ifade ediliyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Princeton Üniversitesi Bendheim Finans Merkezi tarafından düzenlenen bir etkinlikte yapacağı konuşma da piyasaların odağında bulunuyor.