New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) – New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,67 artışla 34.043,49 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,09 artarak 4.180,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,44 kazançla 14.016,81 puana yükseldi.

Güne karışık seyirle başlayan endeksler, ABD Başkanı Joe Biden'ın zenginlere yönelik vergileri artırmayı planladığına ilişkin haberlerin yarattığı endişeye rağmen iyi gelen ekonomik verilerin ardından pozitif seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) nisanda zirve yaptı. İmalat sanayi PMI nisanda bir önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 60,6 değerine çıkarken, hizmet sektörü PMI aynı dönemde 2,7 puan artarak 63,1'e yükseldi.

Ülkede yeni konut satışları da martta aylık yüzde 20,7 artışla 1 milyon 21 bine çıkarak Ağustos 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD basınında dün yer alan haberlerde, 2017'de Donald Trump'ın vergi reformuyla yüzde 37'ye indirilen en üst gelir vergisi diliminin yüzde 39,6'ya yükseltilmesinin planlandığı aktarılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazançları üzerindeki vergileri de artıracağı, söz konusu vergi oranını yüzde 20'den yüzde 39,6'ya çıkaracağı kaydedilmişti.