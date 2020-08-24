New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) – New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 370 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,35 artışla 28.308,46 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,05 artarak 3.432,70 puana çıktı ve kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,60 kazançla 11.379,72 puana yükselerek rekor tazeledi.

Yeni haftaya pozitif bir seyirle başlayan endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik gelişmelerin etkisiyle yükseliş kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıklamıştı.

Plazma tedavisinin Kovid-19 hastalarının tedavisi için önemli bir ümit olacağını belirten Trump, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirmişti.