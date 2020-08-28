New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) – New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi, 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,57 artışla 28.653,87 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artarak 3.506,94 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,60 kazançla 11.695,63 puana ulaştı. Söz konusu performanslarıyla S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikası stratejisine yönelik dün verdiği mesajlar piyasalar üzerindeki etkisini sürdürdü. Beklenenden iyi gelen makro ekonomik veriler de endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu.
Powell, dün Jackson Hole toplantısında yaptığı konuşmada, Fed'in para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurdu.
Makro ekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Amerikalıların kişisel gelirleri temmuzda piyasa beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde bir yükseliş gösterdi.
Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de ağustosta beklentiyi geride bırakarak aylık 1,6 puan artışla 74,1 seviyesine çıktı. Bu dönemde yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklenti, ağustosta 72,8 değerini alması yönündeydi.