New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) – New York borsası, haftanın ilk işlem gününü sert yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,95 artışla 31.535,51 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,37 artarak 3.901,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,01 yükselişle 13.588,83 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, tahvil faizlerindeki gerileme, enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin hafiflemesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına dair gelişmeler etkili oldu.

Geçen hafta yüzde 1,6'nın üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, yeni haftada yüzde 1,4'e kadar düştü.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler de piyasalardaki pozitif havayı destekledi. ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Johnson&Johnson firmasının Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımını onaylamasının ardından söz konusu aşının dağıtımına başlandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, 3,9 milyon doz Johnson&Johnson aşısının yola çıktığını ve en erken salı sabahı eyaletlerdeki sağlık merkezlerine ulaşarak uygulanmaya başlanabileceğinin bilgisini verdi.

Kovid-19 salgınına yönelik destek paketi tarafında ise ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi cumartesi günü Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. ABD Senatosu'nun ekonomik destek paketini bu hafta oylaması bekleniyor.

Öte yandan ABD'de açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla 2,1 puan artışla 60,8'e çıkarak 3 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.