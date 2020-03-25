‘New York Corona Virüsü Yüzünden 15 Trilyon Dolar Kaybedecek’

ABD’de New York eyaleti Corona virüsü salgınından en çok etkilenen eyalet. Yetkililer bölgede her bin kişiden birine virüsün bulaştığı bilgisini vermişti. Vaka sayısının 30 bini aştığı eyaletin valisi Andrew Cuomo, en büyük sorunlardan birinin solunum cihazı olduğunu yineledi. Federal hükümetin maddi yardımını yetersiz bulan Vali Cuomo “New York 15 trilyon dolar kaybedecek.” dedi.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette Corona virüsü vaka sayısının 5 bin 146 kişi artarak 30 bin 811’e, yaşamını yitirenlerin sayısının da 285’e yükseldiğini belirtti. New York City’deki vaka sayısı da 17 bin 586.

Vali Cuomo: “Tedbirler işe yarıyor, hastanelere gelenlerin sayısını azaltmak istiyoruz”

Cuomo, “Yoğunluğu azaltmak için aldığımız tedbirlerin Corona virüsünün yayılmasını önlemede yaralı olduğunu görüyoruz. Rakamlar aldığımız önlemlerin işe yaradığını ve doğru yolda gittiğimizi gösteriyor.” dedi.

New York Valisi, eyaletteki vakaların yaklaşık yüzde 80’nin evde tedavi edildiğini, hastanelere başvuran hasta sayısını azaltmak istediklerini söyledi.

“En büyük sorun yatak kapasitesi ve solunum cihazı”

Vali Andrew Cuomo, evde tedavi olan vakalar dışında 3 bin 805 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, bu sayılara ek olarak 888 kişinin de yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Cuomo, New York’taki tüm hastanelerin test yapabilecek duruma geldiğini, vakaların artması halinde 140 bin yatağa ihtiyaç duyulabileceğini ancak eyaletin sadece 53 bin yatak kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti.

Yatak kapasitesini arttırmak için bazı çalışmalar yaptıklarını, aralarında otel, huzurevi, yurt gibi bazı binaların hastanelere dönüştürülebileceğini kaydetti.

Eyaletteki en büyük eksikliklerden birinin de solunum cihazı olduğu belirten Vali Cuomo, “Federal hükümetten 4 bin cihaz geldi. 7 bin cihaz satın aldık. Hala satın almaya devam ediyoruz.” dedi.

New York Valisi, bazı caddelerin trafiğe kapatılıp, yayalara açılması için pilot uygulamaya geçeceklerini, semtlerdeki ve parklardaki basketbol sahalarının insanlar arasında temasın azaltılması amacıyla kapatılacağını belirtti.

“New York bu virüs yüzünden 15 trilyon dolar kaybedecek”

Vali Cuomo, New York’taki vaka sayısındaki artışta en önemli faktörün bölgeyi dünya çapından çok fazla sayıda kişinin ziyaret etmesi olduğunun altını çizdi.

Eyaletin yaşananlardan maddi olarak da büyük zarar gördüğünü vurgulayan Cuomo, Senato ve Beyaz Saray’ın üzerinde uzlaşma sağladığı ekonomi paketine atıfta bulunarak, “2 trilyon dolar yardım bizim için iyi bir haber değil. New York bu virüs yüzünden 15 trilyon kaybedecek. 17 trilyona ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Tıp öğrencileri 3 ay önce mezun edildi, hastane önünde geçici morg inşa ediliyor

New York Üniversitesi Tıp Fakültesiv(NYU) son sınıf öğrencilerini, kentin Corona virüsüyle mücadelesine katılmalarını sağlamak için üç ay önce mezun ettiğini açıkladı.

Ulusal muhafızlar, Manhattan’daki Bellevue Hastanesi’nin morgunun can kaybının artması durumunda yetersiz kalması ihtimaline karşı hastane önünde geçici morg inşa etmeye başladı.

Kentte görev yapan her 200 polisten birinin Corona virüsüne yakalandığı açıklandı. New York’taki Rikes Adası Hapishanesi’nden de şiddet içermeyen suçlardan hükümlü 300 mahkumun tahliye edileceği belirtildi.