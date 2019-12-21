New York Halkı Çöple Mücadele İçin Harekete Geçti

Amerikalılar’ın Şükran Günü ve yılbaşı arasındaki dönemde yılın diğer zaman dilimlerine göre yüzde 25 oranında daha fazla çöp ürettikleri tahmin ediliyor. Ancak New York, bu eğilimi değiştirmeye kararlı. New Yorklular hiçbir şeyin ziyan olmayacağı bir kent oluşturmak için kendilerini az tüketmekte, bazı ürünleri tekrar kullanmaya ve geri dönüşüme adamaya hazır görünüyor.

New York’taki tiyatrolarda çalışan yapımcılar, aktörler ve kostüm tasarımcıları kullanılmış dekor ve kostümlerin iyi bir amaca hizmet etmesi için kolları sıvadı.

Herkes kullanmadıkları kıyafetleri getiriyor. Çocuklarının, yakınlarının giysilerini de topluyorlar. Aralarında değiş-tokuş yapıyorlar. Böylelikle insanların yeni kıyafetleri oluyor. Geri kalanlarsa bağışlanıyor.

“One on One” Yapımcılık şirketi çalışanları, Pretty Woman müzikalini sahneye koymakla meşgul. Ancak ekip, yoğun çalışma temposuna rağmen bu etkinliğe de katkıda bulunuyor. Zira onlara göre iklim değişikliğinin yaşandığı bu dönemde toplum olarak eşyaların bağışlanmasına ve geri dönüşümünün yapılmasına öncülük etmek son derece önemli.

Yılda 14 milyon ton çöp üreten New York’ta geri dönüşüm ve atık ayıklama, bir öncelik haline geldi. Kimi New Yorklularsa kent yönetiminin düzenlediği sıfır atık kurslarına katılıyor. Amaç, insanların çöp üreten bir yaşam tarzını geride bırakmasını ve geri dönüşümü benimsemelerini sağlamak.

Ekologlar ve psikologlar da bu sürece destek veriyor ve önerilerde bulunuyorlar: “Küçük işlerle başlayın. Plastik su şişelerini tekrar kullanabileceğiniz şişelerle değiştirin. Sonra kahve içtiğiniz kap için aynısını yapın. İş yerinde kağıt havlu kullanımına son verin. Yerel üretim gıdalara yönelin, daha az et yiyin.”

New York, 2030 yılına kadar sıfır atık hedefine erişmeyi amaçlıyor. Ancak elde edilen sonuçlar henüz umut vaat etmiyor. Kentte atıkların sadece yüzde 17’si geri dönüştürülüyor. Bu, daha önceki yıllara oranla düşüşe işaret ediyor.