NEW YORK SANAT DÜNYASINDA NELER YAŞANIYOR?





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Elif Dürüst bu hafta sizleri New York’a götürüyor. Çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu ile birlikte size kısa bir sanat turu yaptırıyor. Ardından sizleri Amerikan Türk Cemiyetinin etkinliklerinden birine Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarının gecesine götürüyor. Contemporary İstanbul’un başkanı Ali Güreli’ye etkinlik gecesiyle ilgili ilginç sorular yöneltiyor. Elif Dürüst soruyor, çağdaş sanatın önde gelenleri cevaplıyor. Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programı Hepsi Burada’nın katkılarıyla devam ediyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir