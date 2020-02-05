New York Times 10 yıl sonra zam yaptı

2011 yılının mart ayından bu yana internette haberlerini ücretli olarak satan ABD’li gazete New York Times 10 yıl sonra dijital üyelik tarifesine zam yaptı.

Aylık üyelik ücreti 15 dolar olan dijital abonelik ücreti ayda 17 dolara yükseltildi. Dijital abonelik ücretine yüzde 13 zam gelmiş oldu.

CNN’de yer alan habere göre New York Times’ın 4 milyonu aşkın dijital abonesi bulunuyor.

Şirket 2025 yılına kadar 10 milyon dijital üyeye ulaşmayı hedefliyor.

ABD’DE YETERLİ ENFLASYON YOK

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell geçen aralık ayında yaptığı açıklamada ülkedeki en büyük sorunlardan birinin yeterli enflasyon olmaması buna bağlı olarak da ücret artışlarının sınırlı kalması olduğunu söylemişti.

Ekonomi görünümünün risklere rağmen olumlu olduğunu söyleyen Powell, “Enflasyon sürekli olarak hedefin altında seyrediyor. Faiz indirimleri ekonominin rayında tutulmasına yardım etti. Yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü şekilde bağlıyız” açıklamasında bulunmuştu.