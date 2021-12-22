New York Times, ekonomik krizin 3 çocuklu bir aile üzerindeki etkisini yazdı

Türkiye’deki ekonomik kriz ve hızla artan hayat pahalılığı, birçok ailenin ayın sonunu getirmemesine yol açıyor. ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, 3 çocuklu bir ailenin son dönemde yaşadığı sıkıntıları haberleştirdi.

Sozcu.com.tr

Türkiye’de artan enflasyon ve hayat pahalılığı, dünya basınında da haberlere konu olmaya devam ediyor.

ABD‘nin saygın gazetelerinden New York Times, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren üç çocuklu bir ailenin yaşadıklarını haberleştirdi.

BİR YILDIR ET ALMIYORLAR

Fabrika işçisi Bilal ve ailesinin son dönemde birçok harcamayı kısmak zorunda kaldığı ve bir yıldır et almadığı belirtilen haberde, ailenin son dönemde ısınma giderlerini de azalttığı ve çocuklarına daha az bisküvi alabildiği kaydedildi.

Gazete, haberde gerçek ismini kullanmaktan kaçınan 33 yaşındaki Bilal ve 35 yaşındaki eşi Sevinç’in halihazırda birçok borcu olduğunu, birçok temel ihtiyacı karşılayamadığını ve ayın sonunu getiremediğini yazdı.

Evde 5 aylık bebeğine bakan Sevinç, daha önce çalışarak aile bütçesine katkı yapabildiğini ancak çocuklarına bakabilmek için geçen yıl işten ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Genç kadın, market harcamalarının sürekli arttığını ve gelirlerinin giderleri karşılamadığını kaydederek, “Çocukların açık bıraktığı ışıkları kapatıyorum, onlara çok fazla su kullanmamalarını söylüyoruz” dedi.

ANNESİNİN ALTINLARINI BOZDURUP YİYECEK ALDI

Ailede çalışan tek kişi olan Bilal, çare olarak annesinin iki altınını bozdurarak eve yiyecek alabildiğini anlattı. Artık çocukların isteklerine daha fazla hayır dediklerini söyleyen Bilal, “Neler olduğunu anlıyorlar. Yoksulluğu ve zenginliği biliyorlar” diye konuştu.

Ayda 4000 TL’ye yakın maaş alan Bilal, son döneme kadar hayatının nispeten daha iyi olduğunu, banka kredisiyle ev ve araba aldığını, ancak son dönemde en temel ihtiyaçları bile karşılamakta zorlandığını söyleyerek “Özellikle son 7-8 ayda ekonominin beni tükettiğini hissediyorum” dedi.

‘ERDOĞAN’IN EKONOMİ YÖNETİMİNE GÜVEN AZALIYOR’

New York Times’ın haberinde, ekonomistlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın ekonomi yönetimine güvenin de sürekli olarak azaldığı ifade edildi.

Bilal ve Sevinç gibi birçok ailenin, büyük bir kredi borcuyla karşı karşıya olduğu belirtilirken, insanların artan yaşam masrafları nedeniyle borçlarını ödeyemediğine dikkat çekildi.

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