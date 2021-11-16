New York Times’tan Türkiye analizi: Demokrasi geriliyor

New York Times, İsveç merkezli düşünce kuruluşu V-Dem’in hazırladığı demokrasi araştırmasının sonuçlarını paylaştı… Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını kullandığı haberde, “Veriler ABD’nin müttefiklerinde demokrasinin gerilediğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Derleyen: Yiğit Can KAYTMAZ

ABD’nin çok satan gazetelerinden New York Times, ABD’nin müttefiklerinde demokrasinin düşüşte olduğuna dair kapsamlı bir analiz hazırladı. Analizde İsveç merkezli V-Dem isimli kâr amacı gütmeyen kuruluşun verileri kullanıldı.

Washington yönetiminin desteklediği ülkelerde demokrasi azalma oranlarının ABD müttefiki olmayan ülkelerin iki katına ulaştığını yazan New York Times, “ABD ve müttefikleri son 10 yılda küresel demokrasinin gerilemesinde büyük paya sahip. ABD müttefikleri dünyanın geri kalan ülkelerine göre ortalamada yine daha demokratik görülüyor. Fakat neredeyse hepsi 2010’dan beri demokraside erozyona uğradı. Buna seçimlerde adillik, yargı bağımsızlığı gibi alanlar da dahil” yorumunu yaptı.

1990’LARDA İYİLEŞME VARDI

Fransa ve Slovenya gibi ülkelerdeki bazı kurumlarda demokrasinin gerilediği belirtilirken, “Bazı durumlarda seçimle göreve gelen isimler daha çok diktatör gibi davranıyor ve siyasi kurumlarda da aşınma meydana geldi. Genelde ABD müttefikleri bu trende uyuyor. Türkiye, Macaristan, İsrail ve Filipinler örnek gösterilebilir” ifadesi kullanıldı.

Gazete, 1990’larda aralarında Türkiye ve Güney Kore’nin de olduğu 19 ABD müttefikinin demokratik olarak iyileştiğine dikkat çekerken o dönemde bu yönde bir trend olduğunu hatırlattı.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Raporda aralarında Brezilya, Hindistan ve Türkiye’nin de olduğu bazı G20 ülkelerinin demokrasinin en çok azaldığı 10 ülkeden bazıları olduğuna dikkat çekilirken, “Türkiye’de basın özgürlüğünün, akademinin, sivil yaşamın azalmasında ve yanlış bilginin yayılmasında 2010’dan beri bir artış yaşandı” yorumu yapıldı.

Son 10 yılda demokrasi konusunda gerilemenin yaşandığı ülkeler arasında Türkiye üçüncü sırada yer alırken, Türkiye’nin önünde Polonya ve Macaristan yer aldı.

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