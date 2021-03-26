‘New York Valisi Cuomo, ailesi için Kovid-19 testlerine özel erişim sağladı’

Eyaletin başkenti Albany’deki yerel gazete Times Union’ın konu hakkında bilgisi olan kişilere dayandırdığı haberde, Vali Andrew Cuomo yönetiminin, valinin ailesi ve nüfuzlu kişilere geçen yıl salgının başında hükümet tarafından yaptırılan Kovid-19 testlerine özel erişim sağladığı ileri sürüldü.

Haberde, Kovid-19 testlerinin çok sınırlı olduğu mart 2020’de Cuomo’nun annesi Matilda Cuomo’ya, CNN’de sunucu olan kardeşi Chris Cuomo’ya ve diğer akrabalarına defalarca test yaptırma imkanı sağlandığı kaydedildi.

Eyalet üst düzey sağlık yetkililerine, Cuomo’nun ailesine öncelik tanınması talimatının verildiği iddia edilen haberde, Cuomo’nun ailesinin yanı sıra kendileriyle bağlantılı nüfuzlu kişilere de Kovid-19 testine erişim sağlandığı bildirildi.

Haberde ayrıca, eyalet sağlık yetkililerinin Cuomo’nun aile üyelerine Kovid-19 testi için evlerine kadar gittiği ve alınan örneklerin eyalet polis araçları tarafından laboratuvara götürüldüğü öne sürüldü.

CNN sunucusu Chris Cuomo, 31 Mart 2020’de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, günlük televizyon yayına kendini karantinaya aldığı evin bodrum katından katılmıştı.

Vali Cuomo da aynı gün düzenlediği günlük basın toplantısında, “Bu virüs herkesi eşitleyen harika bir şey. Benim kardeşim Chris de bu sabah Kovid-19 pozitif çıktı. O basın mensubu, temel bir çalışan” ifadelerini kullanmıştı.

Hakkında en az 7 kadının cinsel taciz iddiasında bulunduğu Vali Cuomo, ayrıca geçen yıl eyaletteki bakımevlerinde gerçekleşen Kovid-19 bağlantılı ölümleri gizlemekle suçlanıyordu.

Cuomo hakkında, cinsel taciz suçlamaları ve bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerinin gizlenmesi üzerine eyalet ve federal düzeyde açılan soruşturmalar devam ederken, New York Eyalet Meclisinin de 12 Mart’ta Cuomo’nun görevden azli için başlattığı ön soruşturma sürüyor.