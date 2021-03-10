New York Valisi Cuomo hakkında dördüncü cinsel taciz iddiası

Times Union gazetesinde yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo‘nun kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürdü.

Gov. Andrew Cuomo was accused of inappropriately touching a female aide late last year, according to a published report. The governor said on Tuesday he was unaware of the new allegation, but repeated that he “never touched anybody inappropriately.” https://t.co/NcscRYKEYu — The New York Times (@nytimes) March 10, 2021

​Söz konusu kadın, olayın çalışmak için çağrıldığı valilik konutunda gerçekleştiğini belirtti.

Haberde, iddianın bir yetkili tarafından da teyit edildiği bilgisine yer verildi.

Böylelikle Vali Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasında bulunan kadınların sayısı 4’e çıktı.

Cuomo hakkındaki taciz iddiaları

Vali Cuomo‘un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021’de ‘Medium’ adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo’nun 2018’de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

​New York Times’a 27 Şubat’ta açıklama yapan Cuomo’nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali’nin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

33 yaşındaki fotoğrafçı Anna Ruch, New York Times’a 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019’daki bir düğünde Cuomo’nun kendisine ‘şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu’ iddia etmişti.

Cuomo da 28 Şubat’ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının “istenmeyen flört” olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini ifade etmişti.

New York Eyalet Meclisi Cumhuriyetçi Parti üyeleri, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle Vali Cuomo’nun azli için dün tasarı hazırlamıştı.