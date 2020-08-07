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New York Valisi Cuomo’dan zenginlere çağrı: Kente geri dönün, içki ısmarlarım

Yazan:
Alaturka Online
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New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevre bölgelere geçiş yapan zenginlere çağrı yaptı.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında “Kelimenin tam anamıyla şu an burada yaşayan ama Hamptons konutlarında, Hudson Valley konutlarında ya da Connecticut konutlarında vakit geçirenlerle tüm gün konuşuyorum ve ‘Geri dönmelisin, ne zaman döneceksin?’ diyorum. ‘Akşam yemeğine gideceğiz, sana içki ısmarlayacağım, gel, yemek yapacağım’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Nüfusun en zengin yüzde 1’i halihazırda şehirdeki vergilerin yüzde 50’sini ödeğini dile getiren Cuomo, şunları söyledi:

“Şu anda geri gelmeyecekler. Başka ne düşündüklerini biliyor musunuz? ‘Kalırsam, daha düşük gelir vergisi öderim’ çünkü New York City’nin fazla vergisini ödemiyorlar.”

Vali ayrıca, eyaletin bütçe açıklarının federal düzeyde yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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