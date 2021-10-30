New York Valisi Cuomo’yu istifa ettirmişti… Başsavcı James yerine aday oldu

Eski Vali Andrew Cuomo aleyhinde kadınlara cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten ve nihayetinde istifasına yol açan New York Başsavcısı Letitia James, vali adaylığını ilan etti.

Tayfun HOPALI / ABD

James, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “New York valisi adayıyım çünkü tüm New Yorklular adına güçlüleri üstlenecek deneyime, vizyona ve cesarete sahibim” dedi.

James, Amerika’nın ilk siyahi kadın valisi olmak istiyor. Başsavcı James, eski Başkan Donald Trump aleyhinde 76 dava açmış ve eski vali Cuomo’nun soruşturmasını yöneterek New York eyaletindeki birçok liberalden takdir toplamıştı.

Coumo’nun yerine gelen vali yardımcısı Kathy Hochul da önümüzdeki yıl yapılacak New York vali seçimlerine aday olduğunu açıklamıştı.

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