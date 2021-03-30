New York Valisi’ne yeni taciz suçlaması: Yüzümü tutup rızam olmaksızın öptü

Koronavirüs pandemisiyle mücadele konusunda eski ABD Başkanı Donald Trump’la tutuştuğu kavgalarla tanınan New York Valisi Andrew Cuomo hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının sonu gelmiyor.

Demokrat Partili milletvekillerinin kaydadeğer kesiminden gelen istifa çağrılarını reddeden Vali Cuomo bu kez bir kadını yüzünü tutup rızası olmadan öpmekle suçlandı.

The New York Post’a göre Cuomo’yu kendisini evinin önünde yüzünü tutup rızası olmaksızın öpmekle suçlayan kadın, bu cinsel istismarın fotoğraflı kanıtının elinde olduğunu ve bugün basına dağıtacağını söyledi.

Gazeteye göre bu gelişmeyle ilgili görüşü sorulan valilik makamından ilk etapta yanıt gelmedi.

Son haftalarda çok sayıda kadının cinsel imalarda bulunmaktan rıza almadan avuçlamak ve öpmek gibi cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya olan New York Valisi, Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer dahil Demokrat PArti’nin önde gelen isimlerinden yükselen istifa çağrılarını reddetti. Ancak Cuomo hakkında hem eyalet başsavcısı Letitia James tarafından soruşturma hem de eyalet meclisinde azil süreci için önsoruşturma açılmış durumda.