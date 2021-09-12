New York’ta 11 Eylül’ün 20. Yıldönümünde Hüzünlü Anma

New York’ta 11 Eylül terör saldırılarında yaşamını yitirenler kanlı terör eyleminin 20’nci yıldönümünde hüzünle anıldı. Anma törenleri 2 bin 753 kişinin yaşamını yitirdiği Dünya Ticaret Merkezi’nin anıt mezarında sabah 08.00’den itibaren başladı. İlk uçağın Kuzey Kulesi’ne çarptığı saat 08:46’da yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.





Anma töreninde, 11 Eylül terör saldırısında yaşamını yitiren 2 bin 753 kişinin adları teker teker okundu. Tören alanında saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları da bulundu. Kaybettikleri yakınlarının adları okundukça insanlar gözyaşına boğuldu. 20 yıl önce çok küçük yaşta anne ve babalarını kaybeden gençler dramatik görüntülere sahne oldu.

Sabah yapılan anma törenine Başkan Joe Biden ve eski başkanlar, Barack Obama ve Bill Clintonda eşleriyle birlikte katıldı. Eski Başkan Donald Trump, resmi anma törenine katılmak yerine kendisine ait Trump Tower’ın yakınındaki 17. Polis Karakolu ve aynı bölgedeki itfaiyeyi ziyaret etti.





New Yorklular 11 Eylül’ü unutmadı

Resmi anma törenleri dışında, New York’un beş ayrı semti Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx ve Staten Island’da başta polis karakolları ve itfaiye istasyonları olmak üzere birçok yerde anma etkinlikleri yapıldı.

New York City Field stadında oynanacak Yankees ve Mets takımların beyzbol maçı öncesinde de anma törenleri yapıldı. New York Emniyet Müdürlüğü Bando ve Korosu eşliğinde, binlerce kişi maç öncesi Amerikan milli marşını söyledi.





Gece, Dünya Ticaret Merkezi’nde yaşamını yitirenlerin anısına saygı için New York semalarını aydınlatan geleneksel mavi ışık yakıldı. Wall Street binasında ışıklarla Amerikan bayrağı çizildi. New York’taki 11 Eylül anıt mezarında anma ziyaretleri gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Polis ve itfaiyeciler, kaybettikleri yakınlarını anmak için resmi üniformalarıyla bölgede bulunan barları doldurdu.







“Yaptıkları kahramanlıklarla terörün silmeye çalıştığı insanlık ve şefkatin örneği oldular”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 11 Eylül saldırılarının 20’nci yıldönümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Guterres, 11 Eylül günü New York’ta olaya ilk müdahale eden, polis, itfaiye, sağlık mensuplarının hayat kurtarmak için kendi canlarından olduğunu, bunun tam bir insanlık ve merhamet örneği olduğunu belirterek, “Acil müdahale ekiplerinin yanan ikiz kulelerde yaptıkları kahramanlıklar, terörün silmeye çalıştığı insanlık ve şefkatin örneği oldu” dedi.

Guterres, 11 Eylül tarihinin dünya genelinde milyonlarca insanın zihninde karanlık bir gün olarak kaldığını belirterek saldırıları “korkak ve iğrenç” olarak nitelendirdi. Guterres, yaşamını yitiren ve yaralanan binlerce kişinin 90 farklı ülke vatandaşı olduğunu, uluslararası toplum tarafından 20 yıl önce ifade edilen dayanışma, birlik ve kararlılığı vurguladı. Taziye dileklerini yineleyen Guterres, BM’nin ABD ve New York’la birlik ve dayanışma içinde olduğunu kaydetti.