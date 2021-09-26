New York’ta Çalışanlar İşyerlerine Geri Dönüyor

New York uzaktan çalışmayı kaldırırken kentte yaklaşık 300 bin çalışanının da işyerlerine geri dönmesi zorunlu tutuldu. Ancak herkes bu dönüşten memnun olmadı.

New York Kültür İşleri Dairesi’nden Ashley Firestone ailelerin hayatlarını düzenlemeleri için tanınan zamanın yetersiz olduğu görüşünde. Çocukların okula gitmesinin yararının riskinden çok daha fazla olduğunu düşündüğünü söyleyen Firestone, ancak ofise gitmenin çocukları virüse daha fazla maruz bırakmak anlamına geleceğini belirtti.

Ashley Firestone’un meslektaşı Claudia Arzeno da hayal kırıklığı yaşadığını aktardı. Firestone uzaktan çalışma konusunda kendilerine hiç seçenek sunulmamasından şikayetçi. Arzeno, esneklik olmadığını ve buna bir gerekçe de gösterilmediğini kaydetti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise çalışanların işyerlerine geri dönmesi kararının adil olduğu görüşünde. De Blasio, “Herkesin işlerini en iyi yaptıkları yere yani işyerlerine geri dönme zamanı geldi” diye konuştu.

Firestone ise geçen bir buçuk yıl boyunca kent çalışanlarının performanslarıyla övgü topladıklarını söyleyerek belediye başkanının sözlerini sorguladı.

‘‘Evden çalışanların performansları yüksekti’’

“Son 18 aydır evden o kadar iyi ve verimli çalışıyoruz ki…’’ diyen Firestone, ‘‘Şehir kurumlarının çalışmasını sağlıyoruz, yaptığımızın harika bir iş olduğunu söylüyorlardı” diye konuştu.

Kent yönetimi çalışanlarından Yvette Santiago, yeni gerçekliğe uyum sağlamaya çalıştığını söylüyor.

New York Yaşlılara Hizmet Dairesi çalışanı Santiago, “Ofiste daha fazla hareket var, bu iyi bir şey ancak sürekli maske takmanın baskısını hissediyorum. Bu benim için gerçekten bunaltıcı. Bir de insanlar maske takıp takmadığını kontrol ediyor mu sorusu doğacak. Bu tamamen farklı bir şey olacak” dedi.

Virüs kaygısı hala gündemde

Bir diğer belediye çalışanı Rashad Lemonier ise ofise dönmenin sorun olmadığını, ancak ofisle ilgili özlemediği birçok şey olduğunu söylüyor. Lemonier’e göre bunların başında kalabalığa girmek ve virüs korkusu geliyor.

New York’ta devlet okullarındaki yaklaşık 1 milyon öğrenci okula da başladı. Ülke genelinde çevrimiçi eğitim seçeneği sunan bazı okul bölgelerinin aksine New York bu yıl öğrencilere uzaktan eğitim seçeneği vermiyor.