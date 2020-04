New York’ta Can Kaybı 18 Bini Aştı

New York’ta Corona virüsüne bağlı can kaybı sayısı 18 bin kişiyi aştı. New York Valisi Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill de Blasio, Başkan Trump’a ekonomik yardım ve test kitleri için yaptığı çağrıları tekrarladı.

Vali Cuomo, New York’ta 24 saatte 507 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ellerindeki verilere göre eyalette enfeksiyon oranının azaldığını ve eyaletin salgında zirve noktasını geride bıraktığını söyledi.

New York Valisi Cuomo, düzenlediği günlük basın toplantısında hastaneye yatış ve solunum cihazına bağlı hasta sayısının azaldığını belirterek, ‘‘24 saat takip ettiğimiz hastaneye yatış sayısı 18 binden 16 bine düştü. Solunum cihazına bağlı hasta sayısında azalma kaydedildi. Bir önceki gün bin 915 olan hastaneye yatış sayısı, son 24 saate bin 384 kişiye düştü’’ dedi.

“Düşüşe geçtik ama temkinli olmamız gerekli”

New York’ta salgın hastalığın zirve yaptıktan sonra düşüşe geçtiğini beliren Vali Cuomo, “ Bu durum sevindirici de olsa temkini elden bırakmamalıyız. Rehavete düşersek şimdiye kadar aldığımız tüm tedbirler boşa gider, yeniden sayılar yükselir” diye konuştu.

Vali Cuomo, New York’ta ekonominin yeniden açılmasının verilerin değerlendirilmesi ve daha fazla test yapılmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Vali Cuomo, New York’un şimdiye kadar en fazla test uygulayan eyalet olduğunu, hatta birçok ülkeden de fazla test uyguladıklarını belirterek, “Son bir ayda 500 bin test yaptık. Sayı çok gelebilir ama hala yapılan test sayısı yetersiz. New York’un 19 milyon nüfusu var” dedi.

De Blasio: “New York’u önemsemiyor musunuz?”

New York Belediye başkanı de Blasio, Trump’ın kentin ihtiyaç duyduğu federal fonları sağlama konusunda sessiz kaldığını, kenti dikkate almadığını belirterek, “New York kentini önemsemiyor musunuz? Genellikle her şey hakkında bir fikriniz olur. Amerikan şehirlerine ve eyaletlerine yardım konusunda bir fikriniz yok mu?” diye sordu.

Türk marketlerinde kolonya, un ve maya kalmadı

ABD’de Türk ürünleri ithal eden firmaların stoklarının eridiği; başta kolonya, un ve maya gibi bazı Türk ürünlerinde talep patlaması yaşandığı belirtildi.

Yaklaşık 20 yıldır Türkiye’nin bilinen markalarının, ABD’deki tüm eyaletlerindeki Türk marketlerine distribütörlüğünü yapan gıda toptancısı Vintage firmasının New York’un Brooklyn bölgesindeki perakende satış mağazasının müdürü Abdullah Tongöz, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Altı ayda sattığımız kolonyayı iki günde tükettik. Çok talep var’’ dedi.

Tongöz, ellerinde un, maya ve kolonyanın kalmadığı belirterek, “Türk ve Amerikalı müşterilerimiz özellikle bakliyat, makarna, un ve maya gibi temel gıda maddelerini stokladılar. Birçok ürüne de büyük talep var. Her zamankinden çok daha fazla et satıyoruz’’ diye konuştu.

“Maskeli alışveriş yapma kuralına uyuluyor”

New York’ta zaruri ihtiyaç sağlayan mağazalara maskesiz girilmesini yasaklayan kararname dünden itibaren yürürlüğü girdi. New Yorklular’ın Vali Cuomo tarafından imzalandıktan sonra dün yürürlüğe giren kararnamenin getirdiği yeni yasaklara uydukları gözlendi.

Tongöz, personelinin ve müşterilerinin tamamının, getirilen yeni yasaklar çerçevesinde maske kullanma zorunluluğuna uyduklarını belirterek. “Tüm müşteriler maskeyle alışveriş ediyor. Bir çok müşteri plastik eldiven de kullanıyor. Eldivensiz müşterilere de biz eldiven veriyoruz” dedi.