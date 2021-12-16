New York’ta çöp toplayan işçiler, pandemide 300 bin dolara yakın maaş aldı

New York sokaklarında çöpleri toplayan bazı temizlik işçilerine ödenen yıllık maaş ve mesai ücreti, pandemi sürecinde rekor kırdı.

Sozcu.com.tr

ABD‘nin New York kentinde, geçen yıl sokaktaki çöpleri toplayan 100’e yakın işçinin mesai ücretleriyle beraber yıllık 300 bin dolara yakın (4,5 milyon TL’den fazla) maaş aldığı ortaya çıktı.

New York Post gazetesinin haberine göre, kentteki temizlik departmanında çalışan çöp toplayan işçilere ve müfettişlere ödenen dolgun maaşların başlıca sebebi, Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan istihdam eksikliği ve geçen yıl ülke çapında görülen yoğun kar yağışıydı.

New York Post’a konuşan Empire Kamu Politika Merkezi Araştırma Direktörü Peter Warren, “İşle ilgili kronik devamsızlık sorunu ve yetersiz sendika çalışma kuralları, temizlik departmanında mesai ücretlerinin aşırı düzeyde artmasına katkı sağladı. Kuşkusuz pandeminin de etkisi oldu” dedi.

Yıllık mesai ücretleri 100 bin doları bulan 94 çalışandan biri olan ve yakın zamanda emekliye ayrılan eski temizlik müfettişi Devon Graham, pandemi nedeniyle durmadan çalıştığını ve son iki yılın kendisi için çok zor geçtiğini söyledi.

New York Post, kentteki temizlik departmanında geçen yıl çalışanlara ödenen mesai ücretlerinin, emniyet ve itfaiye gibi birimlerin çok önüne geçerek yüzde 86’lık artışla rekor kırdığına dikkat çekti.