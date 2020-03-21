New York’ta koronavirüs sebebiyle tüm iş yerleri kapanıyor: Ev sahiplerine, kira ödeyemeyenleri evden çıkarmama talimatı

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, ABD’de en fazla vaka sayısının görüldüğü New York’ta açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin kapanması için emir verdi. Cuoma, halktan zorunlu kalmadıkları sürece evlerinden ayrılmamalarını ve tüm toplantıların yasaklandığını duyurdu.

T24’ün haberine göre Vali Cuomo, suni solunum cihazlarının hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, hastanelerde kritik olmayan ameliyatların askıya alınacağını söyledi.

Emekli sağlık çalışanlarına da ihtiyaç duyulduğunu belirten Cuomo, ev sahiplerinin 90 gün boyunca kirasını ödeyemeyenleri evlerinden çıkarmaması için talimat verdi.

Vali Cuomo ayrıca, yatırım bankası Goldman Sachs’in New York halkına 100 bin maske bağışladığını söyledi.

ABD’deki vakaların yaklaşık yüzde 50’si New York’ta bulunuyor ve eyaletteki vaka sayısı da 7 bini geçti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 14 bin 250’ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 205 kişi hayatını kaybetti.