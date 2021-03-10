New York’ta Liseler Yüz Yüze Eğitime Başlıyor

New York’ta hayat yavaş yavaş normale dönüyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, devlet liselerinin Kasım ayından bu yana ilk kez 22 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı.

Vali Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill de Blasio, Corona virüs vakalarının azalmasının ardından önce 5 Mart’ta sinemaların açılacağı daha sonra da 12 Mart’tan itibaren bazı kültürel faaliyetlerin, ibadetin ve düğünlerin kısıtlı kapasitede başlayacağı müjdesini vermişti. Pazartesi günü, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) tamamen aşılanmış kişiler için yeni kuralları açıklamasının ardından de Blasio tam bir sene önce kapanan devlet liselerinin de açılacağını bildirdi.

New York’un 488 devlet lisesi, bazıları karma eğitim modeliyle olmak üzere, eğitime başlamaya hazırlanıyor. Yetkililer, liselerin yaklaşık yarısının haftanın beş günü öğrencilerinin tamamına veya çoğuna okul içi eğitim verirken, diğerlerinin online ve yüz yüze karma eğitim sunacağını söyledi.

Corona virüsü vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerdeki okullar ise yarı yarıya yüz yüze eğitim yapabilecekler. Öğretmenler ve personel, sınıfları hazırlamaya başlamak için 18 Mart’a dönecek. Yaklaşık 55 bin öğrenci sınıflara dönerken, 282 bin lise öğrencisi ise online eğitime devam edecek.

Yüksek riskli kabul edilen takım sporları Nisan ayında şehir genelinde yeniden başlıyor ve okulların turnuvaları bütün yaz devam edecek.

Belediye Başkanı Salı günü yaptığı basın toplantısında okulların açılmasının çocukların ruh sağlığı açısından önemine değindi. De Blasio “Arkadaşlarını bir yıldır görmeyen çocukları düşünün. Duygusal olarak acı çeken ve endişelenen çocukları düşünün. İntiharla kaybettiğimiz çocukları düşünün. Çocuklarımızı geri getirmemiz için pek çok neden var’’ diye konuştu.

Belediye Başkanı okullarda maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının önemini de vurguladı.

New York’ta aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Skandallar yüzünden popülaritesini yitiren ve hakkında azil çalışmalarına başlanan Vali Andrew Cuomo eyalet genelinde 10 yeni aşılama merkezi açılacağını bildirdi. New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde şu ana kadar 3 milyon kişi aşılandı.

Vali Cuomo hakkında New York Eyalet Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyeleri azil sürecini başlatma kararı aldı. Ancak 150 üyenin 106’sı Demokrat ve gelen haberlere göre Demokratlar bu konuda Cumhuriyetçiler’i desteklemeyi düşünmüyor. Vali Cuomo hakkındaki cinsel taciz suçlamaları ve huzur evi skandalına rağmen istifa etmeyecek.