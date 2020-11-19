New York’ta Turizmin Salgın Öncesine Dönmesi Yıllar Sürecek

Dünyada en fazla yabancı turistin ziyaret ettiği şehirler arasında sekizinci, ABD’de ise ilk sırada yer alan New York’ta, salgın hastalık yüzünden durma noktasına gelen turizmin geleceği tartışılıyor.

2019 yılında yaklaşık 15 milyon yabancı turist, yaklaşık 52 milyon da yerli turist olmak üzere 67 milyon kişinin ziyaret ettiği kentte salgın hastalığın yol açtığı yaraların sarılması yıllar sürecek.

Şehrin resmi turizm ajansı NYC & Company, şartlar uygun olursa turizmin gelecek yılın ortasından itibaren sayısal olarak azda olsa başlayabileceğini, sonrasındaki üç yılın ardından 2019 yılı rakamlarına ancak ulaşabileceğini, normale ise 2025 yılında dönebileceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

New York’ta 400 bin kişinin doğrudan çalıştığı, dolaylı yollardan da yüzbinlerin para kazandığı turizm sektörü tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Kentte iç ve dış turizmin durma noktasına geldiği dönemler yaşansa da hiçbirinin etkisinin Corona virüsü salgını kadar olmadığı belirtiliyor.

11 Eylül sonrası yaşanan durgunluktan çok daha kötüsü yaşanıyor

New York’ta turist sayıları ve turizm gelirlerinde 11 Eylül 2001 yılındaki terör saldırıları sonrasında durgunluk yaşandı. Dünya Ticaret Merkezi’ne düzenlenen terör saldırılarında 2 bin 996 kişi yaşamanı yitirdi, 25 bin kişi de yaralandı. Uzun bir dönem insanların uçağa binmeye korktuğu dönemde 2001 yılında 35 milyon 200 bin kişinin ziyaret ettiği kenti, bir sonraki yıl 2002’de 35 milyon 300 bin kişi ziyaret etti.

2012 yılında ise 53 kişinin öldüğü ve 32 milyar dolarlık maddi hasar yaratan Sandy Kasırgası kısa süre de olsa New York’ta turizm sektörüne zarar verdi ancak sektör kısa bir süre içinde normal seyrine döndü.

“2020’nin ilk aylarında turizm sektöründe rekor sayılara ulaştık”

NYC & Company, New York’ta turizm sektörünün 2020 yılına bir önceki turist sayısı ve turizm gelirleri bakımından rekor sayılabilecek rakamlarla başladığını, bu güçlü performansın Mart ayının başına kadar sürdüğünü belirterek, ”Salgın hastalığın başlamasıyla halk sağlığı öne çıktı. Mart ayının ortasından itibaren salgın hastalığın başlamasıyla turizm durdu. Çoğunluğu yılın ilk üç ayında olmak üzere New York’a 2020 yılında sadece 22 milyon yerli ve yabancı turistin gelmiş olacağını tahmin ediyoruz. 2019’a göre turist sayısında yüzde 66 düşüş yaşanacağını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.

“Nisan’dan beri yabancı turist şehre gelmiyor”

NYC & Company yetkilileri, 2020 yılında New York’u ziyaret edenlerin 20 milyon 500 bininin yerli turistler olduğunu belirterek, “Yabancı turist sayısı da geçen Nisan ayıdan bu yana 2 milyon 400 kişide kaldı. O tarihten itibaren çok az sayıda yabancı turist geldi” dedi.





Şehrin resmi turizm ajansı salgın hastalıkla ilgili aşıların kullanılmaya başlanması, karantinalar ve kısıtlamaların sona ermesiyle New York’ta turizmin 2021 yılının ortasından itibaren yavaş da olsa artabileceğini belirti.

Ajans yetkilileri, 11 Eylül sonrasında turizm sektörünün tam kapasitesine ancak dört yıl sonra ulaşıldığını, salgın hastalıktan etkilenen şehrin yeniden aynı kapasiteye ulaşmasının da uzun yıllar sürebileceğini ifade etti.