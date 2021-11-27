New York’ta yeni dalga endişesi: Acil durum ilan edildi

ABD’nin New York eyaletinde corona virüsü salgınında kış aylarında artışa geçmesi beklenen yeni vakalarla mücadele kapsamında acil durum ilan edildi.

Sozcu.com.tr

Dünya genelinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede corona virüsü salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler alınıyor.

ABD’nin New York eyaletinde Vali Kathy Hochul, kış aylarında artışa geçmesi beklenen vakalar nedeniyle 15 Ocak’a kadar eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini duyurdu. Hochul, “Covid-19’un yayılmasını önlemek ve salgınla mücadele etmek için olağanüstü önlemler aldık. Ancak, önümüzdeki kış aylarında beklenen ani vaka artışlarının uyarı işaretlerini görmeye başlıyoruz” dedi.

3 Aralık’ta yürürlüğe girecek olan acil durum kararı, eyalet yetkililerinin salgınla mücadelede gerekli malzemeleri hızlı bir şekilde temin etmesine, hastane kapasitesini artırmasına ve personel sıkıntısıyla mücadele etmesine olanak sağlayacak.

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