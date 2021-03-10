New York'taki restoranların iç mekanlarında 19 Mart'tan itibaren yüzde 50 kapasite kullanılabilecek

NEW YORK (AA) – ABD'nin New York şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 25'i kullanılan restoranların iç mekan kapasitesinin, 19 Mart'tan itibaren yüzde 50'ye çıkarılacağı belirtildi.

New York Valiliği tarafından yapılan açıklamada, restoranların iç mekanlarında yüzde 50 kapasiteye geçilmesinin şehirdeki spor salonları, gazino ve diğer benzeri iş yerlerini de kapsayacağı kaydedildi.

New York şehri dışında bulunan ve yüzde 50 sınırlama ile çalışan banliyölerdeki restoranların ise 19 Mart'tan sonra iç kullanımının yüzde 75 kapasiteye çıkabileceği ifade edildi.

New York'ta, Kovid-19 salgını nedeniyle ilk defa 12 Mart 2020'de iç mekan kapasitesinde yüzde 50 kısıtlamaya gidilmiş, restoran işletmeleri yıl boyunca salgın rakamlarıyla doğru orantılı olarak, iç mekanların tamamen kapatıldığı, sadece paket servisine izin verildiği dönemler yaşamıştı.

Kovid-19 vakalarının tekrar artmasıyla 11 Aralık 2020'de restoranların iç mekanlarının kullanımı yasaklanmış, 14 Şubat'tan itibaren ise yüzde 25 kapasiteyle yeniden başlamıştı.