New York’taki Salgın Paniğini Türk Doktor Anlatıyor

Amerika’da salgının hızı dinmiyor, vaka sayısı artıyor. Hükümet ve Kongre acil eylem planı için art arda adımlar atıyor. Orduya ait hastane gemilerinin devreye girmesi, sahra hastanelerinin kurulması gündemde. Özetle Amerika salgına hazırlıksız yakalanan ve can kaybı sayısı Çin’i aşan İtalya örneğinde yaşananlara tanıklık etmek istemiyor.

Peki hastanelerde nasıl bir hava hakim? Amerika’da Corona testi yaptırmak için belli kriterleri karşılamanız ve doktor tarafından talepte bulunulmuş olması gerekiyor.

New York’taki Presbiteryen Hastanesi de salgın hareketliliğinin yaşandığı yerlerden. 20 yılı aşkın süredir New York’ta hekimlik yapan Yeşim Demirdağ tüm hekimler ve sağlık çalışanlarının özel bir yazı imzaladıklarını ve teyakkuz haline geçtiklerini anlatıyor.

“Bu kadar hızlı ilerleyeceğini ben de tahmin etmiyordum. Bu tür salgınlarda biliyoruz ki ilk önce bir artış olur. Artışın ivmesi çok önemli. Şu anda yukarı doğru gidiyoruz. Hala kapasitemiz var fakat hasta gelişi yoğun. Yüzlerce hasta yattı başka yüzlercesi hala tahlil sonuçlarını bekliyor. Hemşire, sekreter olarak bile çalışabiliriz diye kağıt imzaladık. Her an çağırılabilirsiniz dendi. Teyakkuz durumu söz konusu. Şu anda hepimiz evdeyiz.”

Amerika’da Hastalıkları Kontrol Merkezi CDC’den gelen sağlık çalışanlarına ‘‘ev yapımı koruyucu malzemeler yapabilirsiniz’’ açıklaması, ABD’de sadece test kiti sayısında sıkıntı yaşanmadığını da ortaya koydu.

Doktor Demirdağ, daha önce hekimlerin hastaların yanına girdikten sonra her seferinde değiştirdikleri tek kullanımlık özel maske, tulum gibi malzemelerin idareli kullanılması yönünde telkinler geldiğini anlatıyor.

Çocuklar neden güvenli yaş grubunda?

Çocuklarda, özellikle de 9 yaşın altındakilerde virüsün tutunmasını sağlayacak enzimin olmadığı bu nedenle çocukların daha güvendeki yaş grubunda olduğu iddialarını da sorduğumuz Demirdağ, “Gerçek neden bilinmiyor. Teoriler var. Bunlardan biri de

bu hastalığın ilerlemesinde bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon göstermesi. Çocuklarda bu zayıf olabiliyor.”

Virüse bağlı can kayıplarının yaşandığı yaş grubu 60 üzeri. Ancak son birkaç günde hem ABD hem de dünyadan gelen haberlerde gençlerin de bu hastalığa karşı tamamen dokunulmaz olmadığını gösteriyor. Dr. Demirdağ, bunun nedenini ise virüsle ilgili bilinmeyenlerin sayısının hala bir hayli fazla olmasına bağlıyor.

“Genç neslin etkilendiği yönünde bilgiler geliyor hem ABD’den hem dünyadan; bu da virüs hakkında gösteriyor ki kimi seçiyor, kime daha çok hasar bırakıyor, kimi atlıyor henüz bilmiyoruz.”