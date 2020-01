Newcastle United taraftarının şanssız anı! Gol sonrası acı içinde kıvranmaya başladı

İngiltere Premier Lig’de kalma mücadelesi veren Newcastle United, Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefleyen Chelsea’yi konuk etti. St James’ Park’ta 52 bin taraftarının önünde güçlü rakibini 90+4’te Isaac Hayden’in golü ile mağlup eden Newcastle United, kritik bir galibiyete imza attı. Bir Newcastle United taraftarı, 52 bin seyirci arasında en şanssızı oldu. Herkes gibi uzatmada gelen gole çılgınlar gibi sevinen taraftarın mutluluğu, kısa sürdü.

Topu ağlara gönderen Isaac Hayden, gol sevincini yaşamak için koşarak köşe gönderine doğru yöneldi. Dizlerinin üzerinde kayarak sevincini yaşayan Isaac Hayden’a kısa süre içinde arkadaşları da dahil oldu. Isaac Hayden’ın yanına ilk gelen isimlerden biri olan Matt Ritchie, coşkusunu biraz abartınca istenmeyen bir kazaya sebebiyet verdi. Köşe gönderindeki bayrağı alarak tribünlere fırlatan Matt Ritchie, bir taraftarın sakatlanmasına neden oldu.

Fırlatılan bayrak testislerine gelen Newcastle United taraftarı, uzun bir süre acı içinde kıvrandı. Sevinci bir anda acıya dönen taraftarın bu hallerini, bir arkadaşı telefonundan çekerek Twitter’a yükledi. Arkadaşının şanssızlığından bahseden Josh Greener isimli Twitter kullanıcısı “Hayden’ın son saniyede attığı gol sonrası Ritchie korner bayrağını tribünlere fırlattı. O da gitti bu taraftarın testislerine denk geldi. Bu acı göz yaşartır” yazdı.

İşte taraftarın çektiği acıyı yansıtan o paylaşım:

nahh so fucking haydens just scored last minute and matt ritchies just blares the corner flag into the crowd and its only gone and hit this bald bloke in the cock in fucking tears man #nufc pic.twitter.com/3YyicO4YEn

— J̸o̸s̸h̸ G̸r̸e̸e̸n̸e̸r̸ (@greener_josh) January 18, 2020