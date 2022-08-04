Neyi kınıyorsa yaşıyor insan

Başbakanlık döneminde 2009 bütçesinde CHP-SHP dönemindeki pahalılığı, akaryakıt ve şeker zamlarını eleştiren Erdoğan, o günlere ait gazeteleri göstermişti. Bugün aynı sorunları kendi iktidarı yaşatıyor.

Başak KAYA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Meclis’te yaptığı geçmiş dönemdeki zamları eleştirdiği konuşması 14 yıl sonra yeniden gündem oldu. Erdoğan’ın TBMM‘deki 2009 Mali Yılı Bütçe konuşması sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, “Ah be Reis. Neyi kınıyorsan yaşıyorsun” yorumları yapıldı.

16 Aralık 2008 günü TBMM’deki bütçe görüşmelerinde söz alan Erdoğan, büyük kartonlar üzerine yapıştırılmış gazete kupürlerini ve geçmiş iktidarlar dönemindeki zam haberlerini göstermişti. Erdoğan o günkü konuşmasında, bugün de sık sık benzerleriyle karşılaşılan zamlardan örnekler verdi, manşet olan zam haberlerini sıraladı. İşte Erdoğan’ın 14 yıl önceki konuşmasından satır başları:

VAR MI BÖYLE BİR ŞEY?

“Bakın burada enteresan şeyler var. ‘Fiyat artışları önlenemiyor. Dün de sabun, zeytinyağı, deri ve kösele fiyatlarına zam geldi’ Bitmedi, ‘Akaryakıt zammı yürürlüğe girdi, şeker satışları durduruldu’ Var mı böyle bir şey? Bitmedi… ‘5 litre benzin 500 lira. Akaryakıt darlığı yüzünden cinayet işlenmeye başlandı. Kırıkhan’da da benzin kuyruğunda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı’ Buyurun. ‘Akaryakıt darlığı halkı perişan etti’ Görüyoruz değil mi? Bakın, ‘Aylardır tüp gaz alamayanlar geceleri de kuyruklarda geçirmeye başladılar’ Bitmedi, bak, daha gerisi var. Baykal ‘Enerji darlığı sürecek’ diyor. Ben demiyorum, buyurun. ‘Param var, gaz yok’. Ne yapayım ben bunu? Buyurun, ‘Devalüasyon piyasaya karabulut gibi çöktü’…”

14 yılda Türkiye’de çok şey değişmedi

Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, geçmiş iktidarları eleştirirken, Meclis’te ana muhalefet partisinin lideri olarak dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal oturuyordu. O günlere dair Meclis tutanakları, dünden bugüne Türkiye’de çok şeyin değişmediğini de gösteriyor:

Erdoğan, 2009 bütçe görüşmeleri sırasında Deniz Baykal’ın Enerji Bakanı olduğu 70’lerin son yıllarındaki benzin ve tüp gaz kuyruklarını da hatırlatmıştı. Baykal ise Erdoğan’ın sık sık not tuttuğu konuşmasında, AKP iktidarı ve Başbakan Tayyip Erdoğan’a şu eleştirileri yöneltmişti:

“Ekonomideki gerilemenin tek sebebi küresel kriz değildir. Dünyadaki genel likidite bolluğu Türkiye için bir şanstı ama biz bunu değerlendiremedik. Türkiye, 2004 ve 2005 yılındaki likidite bolluğundan yararlandı. 2005’den sonra dünyadan kopmaya başladı. Türkiye, müthiş bir cari açık problemi ile karşı karşıya. Son birkaç yıldır, tarımda ciddi bir yıkım yaşanıyor. Bu hükümet krizi maalesef çok kötü yönetiyor. Ya da sadece izliyor.”

Baykal, kürsüde Erdoğan’ın, Hakkari’de “Beğenmeyen bu ülkeden gider” sözlerini de değerlendirmişti. Baykal, “Beğenmeyen bu ülkeden gidemez” diye yanıt vermişti.

Vicdan ve insaf sahibi hiç kimse gelecek ümidinden bahsedemez

Cumhur İttifak’ının oraklarından MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2009 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında muhalefet lideriydi. Bugün iktidarın her ekonomik kararını desteklediklerini ifade eden Bahçeli, bütçe konuşmasında dönemin AKP iktidarını kıyasıya eleştirmişti: “Son altı yılda yaşanan gelişmelere, talihsiz tecrübelere bakıldığında, idrak, vicdan ve insaf sahibi hiç kimse 2008 Türkiye’sinde’ siyasi ve ekonomik istikrardan, refah toplumundan, sosyal barıştan, iç huzur ve güven ortamından, milli birlik ve dayanışma ruhundan ve gelecek ümidinden bahsedemez. Devlet ve toplum hayatında adaletin, hukukun, dürüstlüğün, siyasi ahlakın, temiz ve namuslu yönetim anlayışının egemen kılındığını söyleyemez.”